Fethiyespor seriye bağladı

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık galibiyet hasretiyle alt sıralara geriledikten sonra çıkışa geçen Fethiyespor, iç sahadaki Menemen FK galibiyetinin ardından Denizlispor'u da deplasmanda son anda 1-0 yendi, üst üste iki Ege derbisini kazanarak nefes aldı. Denizli'deki kritik mücadelede Ali Ceylan'ın uzatmanın sonunda 90+7'nci dakikadaki kritik golüyle kazanan Muğla temsilcisi puanını 30'a çıkarıp alt grupla bağını koparttı. Daha önce 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşattığı Fethiyespor'la ikinci yarıya kötü başlayan teknik direktör Selahaddin Dinçel de art arda galibiyetlerle güven tazeledi.

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