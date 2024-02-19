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        Bodrum FK'nın keyfi yerinde

        1'inciLig'de düşme hattında yer alan Altay'ı evinde 3-0 yenerek son 4 maçında 3'üncü galibiyetini alan Bodrum Futbol Kulübü, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Bu galibiyetle 42 puana yükselen yeşil-beyazlılar 4'üncü sıradaki yerini korurken, Süper Lig yarışında da iddialı duruma geldi. İkinci basamaktaki Göztepe ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Bulunduğumuz yer, Altay maçında oynadığımız oyun bize keyif veriyor" dedi. Ligde şu an Play-Off potasında olduklarını hatırlatan Taşdemir, "Altay karşılaşması kağıt üzerinde kolay gibi görünebilir ancak zor bir maç oynadık. Karşımızda çok dirençli bir rakip vardı. Oyuncularımız hataya yer vermedi, dolayısıyla kazandık. Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyum. Play-off potasında kalmaya devam ediyoruz. Bu süreçte özgüvenimiz artıyor. Yaklaşık 2 senedir ligdeyiz. Bulunduğumuz günden beri hemen hemen her hafta play-Off potasındayız. Bizim için bu çok sevindirici. Ligde makas daralıyor, maçlar daha da zorlaşacak" yorumunu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:30
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        Bodrum FK'nın keyfi yerinde
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        1'inciLig'de düşme hattında yer alan Altay'ı evinde 3-0 yenerek son 4 maçında 3'üncü galibiyetini alan Bodrum Futbol Kulübü, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Bu galibiyetle 42 puana yükselen yeşil-beyazlılar 4'üncü sıradaki yerini korurken, Süper Lig yarışında da iddialı duruma geldi. İkinci basamaktaki Göztepe ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Bulunduğumuz yer, Altay maçında oynadığımız oyun bize keyif veriyor" dedi. Ligde şu an Play-Off potasında olduklarını hatırlatan Taşdemir, "Altay karşılaşması kağıt üzerinde kolay gibi görünebilir ancak zor bir maç oynadık. Karşımızda çok dirençli bir rakip vardı. Oyuncularımız hataya yer vermedi, dolayısıyla kazandık. Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyum. Play-off potasında kalmaya devam ediyoruz. Bu süreçte özgüvenimiz artıyor. Yaklaşık 2 senedir ligdeyiz. Bulunduğumuz günden beri hemen hemen her hafta play-Off potasındayız. Bizim için bu çok sevindirici. Ligde makas daralıyor, maçlar daha da zorlaşacak" yorumunu yaptı.

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