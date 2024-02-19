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        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, taksicileri ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki taksi duraklarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:26
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        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, taksicileri ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki taksi duraklarını ziyaret etti.

        Taksicilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kökten, yaptığı açıklamada, trafik ve otopark sorununu hep birlikte kökten çözeceklerini söyledi.

        Şehir merkezinde belirlenen üç ayrı noktada katlı otopark projesi yapacaklarını belirten Kökten, "Ölüdeniz'e girişte Faralya yoluna bağlanacak olan alternatif yol çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığında son imza aşamasında bulunuyor. Bunun yanında Ölüdeniz yolunda 800 metre karelik yapılacak olan çalışma ile bu alternatif yolun bir ucu Kayaköy'e bağlanacak. Diğer ucu ise teleferik istasyonun oraya bağlanacak. Yapılacak olan her iki alternatif yol ile şoför esnafımızın trafik sorununu çözmüş olacağız." dedi.

        Taksicilerin isteklerinin en başında duraklarında yaşadıkları su ve tuvalet sorunu geldiğini ifade eden Kökten, şunları kaydetti:

        "Su ve tuvalet medeniyettir. Göreve gelince ilk işimiz bu olacak. Söz veriyorum, yapacağımız çalışma ile taksicilerimiz için bekleme alanları oluşturacağız. 1 Nisan'dan itibaren tüm duraklarımıza bu problemi çözeceğimizin sözünü verdik. Bildiğiniz gibi Ölüdeniz Mahallesi'nde de trafik ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Alternatif bir yol konusunda projemizi oluşturduk. Nasip olursa yaz sezonuna yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bazı güzergahlarda da yol genişletilmesi yapılarak Ölüdeniz trafiğini rahatlatmayı planlıyoruz."

        Kökten'e ziyaretinde, AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil, Ülkü Ocakları Fethiye İlçe Başkanı Oğuzhan Teke ile partililer eşlik etti.

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