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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'dan kaçak tesislerle mücadele açıklaması:

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, yasal olmayan hiçbir tesise izin vermeyeceklerini, ilçe belediyelerinin seyrettiği ve göz yumduğu her türlü kaçak tesisle mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:32
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'dan kaçak tesislerle mücadele açıklaması:
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, yasal olmayan hiçbir tesise izin vermeyeceklerini, ilçe belediyelerinin seyrettiği ve göz yumduğu her türlü kaçak tesisle mücadele edeceklerini söyledi.

        Seçim çalışmalarına Bodrum ilçesinde devam eden Ayaydın, bir gazetecinin sorusu üzerine kıyıları işgal eden kaçak tesislerle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Rant kapısı olarak görülen başta Bodrum olmak üzere, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi ilçelerde kıyıları işgal eden tesislere kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Ayaydın, "Bu konuda son derece netim. Hep söylediğim gibi kıyılar hepimizin ve bu gerçeği kimse değiştiremez. Her gittiğim yerde halkı denizle buluşturacağımı söylüyorum. Bu vaadim aslında çok şey anlatıyor. Biz gelince bütüncül imar planları çıkarılacak, her şey şeffaf ve hesap verilebilir olacak." diye konuştu.

        Rakiplerinin vatandaşı "Gelecekler, ormanlarımızı kıyılarımızı yağmalayacaklar" diye korkutmaya çalıştıklarını ifade eden Ayaydın, "Lafa geldi mi mangalda kül bırakmayanların icraatları ile tam tersi bir tavır içinde olduklarını, bu kıyıları kaçağa göz yumarak cehenneme çevirdiklerini sağır sultan bile biliyor, duyuyor, görüyor. Hal böyleyken bizim gelerek bu işleri organize edeceğimizi söylemeleri en trajikomik kısmı." dedi.

        Bodrum'da vatandaşlarla da görüşen Aydın Ayaydın, bir kişinin elektrik, yollar ve kanalizasyonlarla ilgili serzenişi üzerine şunları söyledi:

        "Hiç merak etmeyin, büyük bir ihmalkarlık olduğunun farkındayız. Yolları onaracağız. Onarım işleri de öyle haftalar, aylar boyunca sürerek esnafımızı, oturanları mağdur etmeyecek. Musluklardan 365 gün su akmasını sağlayacak yatırımları hayata geçireceğiz. Elektrik konusunda AYDEM'in sözleşmesinden doğan taahhütlerini yerine getirmesinin takipçisi olacağız. Yağmur yağdığında yolları sel basmasını önleyecek altyapı çalışmalarını hızla hayata geçireceğiz. Pis suların denize akmasına ve denizlerimizi kirletmesine göz yummayacağız. En önemlisi de Bodrum'un trafik çilesine son vereceğiz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki yükü alacak yeni çevre yoluyla, sadece burayı değil bu caddeye açılan tüm ara yolları da rahatlatacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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