Çağdaş Bodrum'a milli davet Basketbol Süper Ligi'nde ilk yılını geçirirken altyapı yapılanmasında da atağa kalkan Çağdaş Bodrum Spor'un antrenörleri Ahmet Ali Erdoğan ve Nehir Berk, FIBA altyapı gelişim projesi kapsamındaki U14 Yıldız Erkek Milli Takımı teknik ekibine davet edildi. Ahmet Ali Erdoğan yaptığı açıklamada, "Çağdaş Bodrum Spor ailesi olarak 2 yıl önce kurduğumuz altyapıda hayal ettiğimiz projeleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda oyuncumuz Rüzgar Deniz Aytemiz'in milli takıma davet edilmesi ile ayrıca gururlandık. Milli takımlar her antrenör ve oyuncunun hayalidir. Çağdaş Bodrum Spor ailesi olarak Türk basketboluna ve milli takımlara daha fazla sayıda sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun başında gençleri her zaman destekleyen Dağlarca Çağlar'a ve Genel Menajer Onur Cumhur Aksoy'a teşekkür ediyoruz" dedi. Nehir Berk ise, "Çağdaş Bodrum olarak yaptığımız altyapı hamlesinin meyvelerini bu sezon milli takımlara 2 antrenör ve 1 sporcu göndererek almaya başladık" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:34 facebook

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