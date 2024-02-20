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        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı'dan toplu taşıma kooperatiflerine ziyaret

        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki toplu taşıma kooperatiflerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:16
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        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı'dan toplu taşıma kooperatiflerine ziyaret
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        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki toplu taşıma kooperatiflerini ziyaret etti.

        Taşıma sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Saatcı, sektör içinde yaşanan sorunları dinledi.

        Saatcı, yaptığı açıklamada, kooperatif çalışanlarının dertlerini anlatacak ve anlattıkları dertlerine çözüm bulacak bir yetkili merci bulma konusunda sıkıntılar yaşadığını söyledi.

        Toplu taşıma esnafının kazançlarını daha da çoğaltacak tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Saatcı, şunları kaydetti:

        "Fethiyeliler kendilerine hizmetkarlık görevini bize tevdi ederlerse, bu kardeşlerimizin dertleri bizim derdimiz olarak kabul edip çalışacağız. Yettiğimiz sınırlar içerisinde çözmeye çalışıp yetemediğimiz alanları da şehri emin olarak yetkili arkadaşlara götürüp çözülmesi konusunda her türlü çabayı sarf edeceğiz."

        Saatcı, büyükşehir yasasının biran evvel revize edilmesi gerektiğini savundu.

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