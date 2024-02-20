Menteşe Belediye Başkan adayı Ballı, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Menteşe Belediye Başkan Adayı Şadi Ballı, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

AK Parti İlçe binasında İlçe Başkanı Mustafa Algan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Şahin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Aktaş ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ballı, ilk olarak Cumhuriyet ve Recai Güreli Caddesindeki esnafı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşları dinleyen Ballı, esnafın sıkıntılarını ve taleplerini not aldı.

Ballı, daha sonra sırasıyla AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça'nın da katılımıyla Engelliler, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma, Kadın ve Demokrasi, Muğla Gelecek İçin Şimdi ve Emekli Astsubaylar Derneği ile Öz-Sağlık İş Sendikasına ziyarette bulundu.

Kent yönetiminde halkın sesine kulak vereceklerini anlatan Ballı, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Genç, dinamik ve hizmet için değişim diyecek bir başkan adayı olduğunu belirten Ballı, "Bunu birlikte yapacağız. Çünkü hiçbirimiz böyle bir Menteşe'de yaşamayı hak etmiyoruz. Biz daha iyisini hep birlikte yapacağız. Olmazları oldurmaya geliyoruz." dedi.