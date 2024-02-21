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        Muğla'da ormanlık alanda devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:44
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        Muğla'da ormanlık alanda devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ayhan Yılmaz (52) idaresindeki 34 HYP 197 plakalı araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde ormanlık alana devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

        Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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