Muğla'da ormanlık alanda devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ayhan Yılmaz (52) idaresindeki 34 HYP 197 plakalı araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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