Bodrum FK yine galibiyete odaklandı 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Altay'ı 3-0 yenerek Süper Lig yarışında iyice iddialı konuma gelen Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Çorum FK maçına odaklandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir zorlu karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. 42 puanla 4'üncü basamakta olduklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Konumumuz gereği her şey olabilir. 1 ya da 2 mağlubiyetle Play-Off dışında kalabiliriz. Yine 1 ya da 2 galibiyetle ilk iki sıraya oynayabiliriz. Bunu zaman ve maçlarda alacağımız sonuçlar gösterecek" dedi. Ligde artık tüm maçların çok zorlu geçeceğini vurgulayan İsmet Taşdemir, "Şu an iyi bir gidişatımız var. Ancak önümüzde 11 karşılaşma var. Özellikle zorlu maçların başlayacağı bir periyoda gireceğiz. Biz zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sakatlarımızdan Kenan geri döndü, kalecimiz Sousa idmanlara başladı. Süleyman, Erkan ve Ali Eren'in sakatlıkları devam ediyor, bu oyuncularımız 2 hafta kadar aramızda olmayacak. Sakat vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Çorum FK deplasmanı zor olacak. Rakibimiz lige çıktığı ilk senesinde doğru işler yaptı, iyi yerlere geldi" diye konuştu. "GÖKDENİZ KENDİNİ GÖSTERECEK" Takımın son haftalarda en önemli gol ayaklarından olan kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın da performansını yorumlayan Taşdemir, "Gökdeniz dalgalı bir performans sergiledi. Geçen sezon verdiği etkiyi bu sene ilk yarı itibariyle verememişti. İkinci yarıya iyi başladı ve iyi devam ediyor. Gökdeniz Bayrakdar için herkes farklı şeyler bekliyor ama kendisi çok genç bir futbolcu. Gökdeniz'in her geçen gün daha iyiye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ" Ligdeki yarışı değerlendiren Taşdemir sözlerini şu şekilde tamamladı: "Futbol öyle bir şey ki aldığınız skora göre hedef değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz konum itibariyle herkes 2'ncilik, 3'üncülük hedefleri kovalamaya başladı. İşin kötü tarafı 2 mağlubiyet aldığında 36 puandaki rakip seni yakalayabilir. Belki de Play-Off dışında kalma riski olabilir. O yüzden biz işi sıkı tutacağız. Maç maç düşünüp, yolumuza devam edeceğiz." CELUTSKA ÇOK MUTLU Takımın tecrübeli oyuncularından Ondrej Celustka takımın içinde bulunduğu durumdan çok memnun olduğunu söyledi. Çekyalı defans oyuncusu, "Burada mutluyum ve gururluyum. Şu an elde ettiğimiz başarıyı hep beraber başardık. Çok çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını aldığımız için bu konumdayız. Bireysel performans konuşmayı sevmem, bu tamamen takım başarısıdır. Gol denemeleri yapmak işimin bir parçası. Son maçta gol kaçırdım umarım bir sonraki maçlarda gol atarım" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Antrenmandan görüntüler - İsmet Taşdemir'in açıklamaları - Celustka'nın açıklamaları

