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        Bodrum FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:06
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        Bodrum FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas organizasyonları ve yarı sahada taktik çift kale maç oynadı.

        Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez ve Ali Eren'in Çorum FK karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

        Ligde 42 puanla 4'üncü sırada bulunan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, oynanmamış daha 11 maçlarının olduğunu söyledi.

        Zorlu maçların başladığı periyotta olduklarını ifade eden Taşdemir, "Bizim için her maç zor, her maçın üstesinden gelmek için uğraşıyoruz. İnşallah sakat vermeden yolumuza devam ederiz. Çünkü zorlu haftalara giriyoruz. Çorum deplasmanı zor olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Bodrum FK'li oyuncu Celustka da takımın bulunduğu konumdan çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Bunu hep beraber başardık. Çok çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını aldığımız için bu konumdayız. Bireysel performans konuşmayı sevmem, bu tamamen takım başarısıdır. Gol denemeleri yapmakta işlerimizden biri, son maçta kaçırdım inşallah bir sonraki maçlarda gol atarım." diye konuştu.

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