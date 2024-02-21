Bodrum'da şantiyede çıkan yangında 3 konteyner kül oldu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, işçilerin kaldığı 1 konteynerde başlayıp 2 konteynere daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 15.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi, Atıcı Caddesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin kaldığı bir konteynerin içerisinde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bu sırada işçiler yangına kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan konteynerlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, konteynerlerde kimsenin bulunmaması yaralı ve can kaybının önüne geçti. 3 konteynerde büyük çapta hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:32 facebook

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