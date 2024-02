Bodrum FK'ya taze kan 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodurm Futbol Kulübü, altyapısından yetiştirdiği genç orta saha oyunhcu Can Efe Bozacı'yı profesyonel yaptı. Yeşil-beyazlılar 19 yaşındaki Can'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Altyapı futbolcumuz Can Efe Bozacı ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Can Efe'ye profesyonel kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Can, bu sezon U19 Elit Ligi B Grubu'nda Bodrum FK formasını 21 maçta terletip 1 kez fileleri sarstı.

