Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten'den körfezi temizleme sözü

        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Körfezi temizlemek için en kısa sürede çalışmalara başlıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten'den körfezi temizleme sözü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Körfezi temizlemek için en kısa sürede çalışmalara başlıyoruz." dedi.

        İlçedeki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Kökten, yaptığı açıklamada, Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile projenin yürütüldüğünü söyledi.

        Fethiye Körfezi'nin tamamının kullanılabileceği 10 yıllık bir projenin hayata geçirileceğini dile getiren Kökten, "İçimizde bulunan Fethiye aşkı, körfezden geçiyor. Körfezi temizlemek için en kısa sürede çalışmalara başlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çalışmalar başladı. Bu seçimle bağımsız." diye konuştu.

        Seçim çalışmalarının güzel ilerlediğini, mahalleleri ziyaret ederek talepleri dinlediklerini, sorunları tespit ederek not aldıklarını anlatan Kökten, şunları kaydetti:

        "Şu anda en büyük sıkıntının imar oluğunu görüyoruz. Bütüncül imar planıyla ilgili bir çalışmamız mevcut. Sayın bakanımız ile görüştüm. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta Ankara'ya giderek bu projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Amacımız bu sorunu da tamamen ortadan kaldırmak. Otopark sorununun çözümü için şehir merkezinde 3 lokasyon düşünüyoruz. Herhangi birini ivedilikle hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili projemizi verdik, yerin tahsis edilmesini istiyoruz. Fethiye'mize katlı otoparkı kazandıracağız. Bunun yanında mevcut belediye hizmet binasını taşıyacağız. Fethiye'ye yakışır bir belediye binası inşaat ettikten sonra şehir içi trafiğini rahatlatmış olacağız. Ölüdeniz alternatif yolu da aynı şekilde seçimden bağımsız. Şu anda son imzada. Burada seçim kazandıktan sonra bir çalışma yapma gibi düşüncem yok. Fethiye'de işletmecilik yaptığım için birçok konuya siyasi olarak bakmıyorum."

        Yat çekek yeriyle ilgili bakanlığın yapmış olduğu bir proje olduğunu belirten Kökten, konuşmasını şöyle tamamlandı:

        "Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanımız ile bu konuyu ele aldık. Nasip olur da 1 Nisan'da göreve gelirsek yat çekek yeriyle ilgili çalışmamız başlayacak. Yeri belli ve tahsisi yapılmış durumda. Fikir birliği içerisinde bu çalışmayı uygulayacağız. Körfezin temizliği aşamasında, buraya akan derelerin ıslahı ve yat çekek yerinin taşınması bütüncül bir projedir. Çalışma arkadaşlarımızı belirledik ve ilçe seçim kuruluna listelerimizi teslim ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum FK'ya taze kan
        Bodrum FK'ya taze kan
        Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da hazine arazisine yapılan duvar ve kaçak yapılar yıkıldı
        Bodrum'da hazine arazisine yapılan duvar ve kaçak yapılar yıkıldı
        Fethiye açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da şantiyede çıkan yangında 3 konteyner kül oldu
        Bodrum'da şantiyede çıkan yangında 3 konteyner kül oldu