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        Muğla'da uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya salındı

        Muğla'da "Ayda" adı verilen ve uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:31
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        Muğla'da uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya salındı
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        Muğla'da "Ayda" adı verilen ve uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya bırakıldı.

        NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneğinin yürütücülüğünde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Çankırı Karatekin Üniversitesinin bilimsel koordinasyonunda "Karakulakların Canı Yanmasın Projesi" kapsamında, yabani kedi türlerinden karakulak tuzakla yakalandı.

        MSKÜ Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin tarafından uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya salındı.

        İlemin, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa bir karakulağa (Caracal caracal) uydu vericisi takıldığını söyledi.

        Karakulakların 1,5 yıldır izleme çalışmaları sonucunda, 7,5 kilogram ağırlığındaki dişiyi verici taktıktan sonra doğal yaşam alanına salıverdiklerini anlatan İlemin, "Adı 'Ayda.' Ayda'dan gelecek veriler ülkemiz ve dünyadaki karakulak popülasyonlarının korunmasına büyük katkı sağlayacak. Bölgedeki popülasyonu yaklaşık 16 yıldır takip ediyoruz." dedi.

        İlemin, 2021 ve 2022 yangınlarıyla Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde çok büyük orman ve makilik alanın yok olduğunu, bu alanların ülkede karakulaklar için en önemli habitatları oluşturduğunu dile getirdi.

        Yangınların bu hayvanların habitatlarında yıkıcı bir etkiye sebep olduğunu vurgulayan İlemin, şunları kaydetti:

        "Bu etkinin ne derecede olduğunu anlayabilmek maksadıyla 2021 sonundan itibaren yangından etkilenmemiş alanlarda bulunan karakulaklara meslektaşım Okan Ürker ile odaklandık. Onlara zarar vermeden özel tekniklerle yakalayarak uydu vericisi yardımı ile ekolojilerini ve biyolojilerini daha iyi anlamak için çalışıyoruz. Son 1 yıldır yangın geçirmemiş 4 farklı noktada bulunan yakalama tuzakları ile çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan birine geçtiğimiz gece Ayda girdi ve yakalandı. Sağlıklı olduğunu anladıktan sonra hemen anesteziye alındı. Ardından kısa süre içinde Ayda'nın gerekli ölçümlerini yaptık ve onun için çok hafif olan UHF vericili GPS tasmasını boynuna yerleştirdik. Herhangi bir komplikasyon olmadan tekrar uyandırarak doğaya geri bıraktık."

        İlemin, Ayda'nın büyük orman yangınlarından sonra karakulakların alan kullanımı konusunda veriler sağlayacağını belirtti.

        Hayvandan genetik örnekler aldıklarını, dişi olmasının bölge popülasyonu için çok önemli olduğunu aktaran İlemin, "Alanda erkekler de var ve her türlü olumsuzluğa karşın alanda üreme kapasitesi yüksek bir popülasyon olduğunu biliyoruz. Anadolu topraklarında 2000 kadar kalmış karakulaklar için çok önemli öncü bilgileri Ayda bizlere sağlayacak. Onu takip etmeye ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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