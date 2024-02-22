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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Menteşe'de SKM açılışına katıldı:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:50
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Menteşe'de SKM açılışına katıldı:
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

        Ayaydın, Şeyh Mahallesi Koca Mustafendi Çıkmazı'ndaki açılışta yaptığı konuşmasında, Muğla'nın ve Menteşe'nin çok sorunu olduğunu bildiğini, bu sorunların aynısını kendisinin de 25 yıldır yaşadığı Bodrum'da gördüğünü söyledi.

        10 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla ve ilçelerine götürmesi gereken hiçbir hizmeti götürmediğini ifade eden Ayaydın, "Menteşe'de ne yazık ki su yok. Teknolojinin en üst seviyede olduğu bir yüzyılda ne yazık ki Muğla'da su yok. Hiç merak etmeyin. Onlar 10 yıldır sadece koltukta oturdu. Ben hazırladığım projelerle gelir gelmez ilk işim Muğla'ya su getirmek. Menteşe'ye Sandras'tan su getireceğiz." dedi.

        Belediyenin üniversiteyle şehri birbirinden ayırdığını söyleyen Ayaydın, göreve gelir gelmez üniversite ile şehir arasında hafif raylı sistem yaparak bütünlüğü sağlayacaklarını dile getirdi. Kentin tamamında kanalizasyon altyapısını tamamlayacağını anlatan Ayaydın, şehrin ticari hayatını da canlandıracaklarını kaydetti.

        Projeleriyle laf değil iş ürettiklerini belirten Ayaydın, şöyle konuştu:

        "Onlar Atatürk ve Cumhuriyetin arkasına sığınıyorlar. Emin olun ben de Şadi kardeşim de onlardan çok daha Atatürkçüyüz onlardan çok daha Cumhuriyetçiyiz. Onlar görevini yapmıyor, biz görevimizi yapıyoruz. Onlar değil, biz Atatürkçüyüz. Bir başka partiden olabilirsiniz ama hangi partiden olursanız olun kentinizi düşünmek zorundasınız. Kentinize 10 yıldır hiçbir hizmet gelmedi. Emin olun bu köprüden önceki son çıkış. Ben size hizmet için elimi taşın altına soktum ve aday oldum. Tek amacım Muğla ve tüm ilçelerine gerçek belediyeciliği getirmek. Muğla'da insanlar hizmete susamış ve bir an önce bizim gelmemizi bekliyorlar."

        Menteşe Belediye Başkan Adayı Şadi Ballı da ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla ilçeye hizmet etmek için 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi.

        Ballı, Menteşe için önemli projeler hazırladıklarını, göreve geldiklerinde kente nefes aldıracaklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı AK Parti Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat tarafından gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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