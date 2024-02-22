Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

        Şüphelilerin ikametinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Muğla'da öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
        Muğla'da öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Menteşe'de SKM açılışına ka...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Menteşe'de SKM açılışına ka...
        Muğla'da 3 kilo uyuşturucuyu 'Dem' ile 'Etil' buldu
        Muğla'da 3 kilo uyuşturucuyu 'Dem' ile 'Etil' buldu
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kıran koca tutuklandı
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kıran koca tutuklandı
        Muğla'da uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya salındı
        Muğla'da uydu takip cihazı takılan karakulak doğaya salındı
        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten'den körfezi temizleme...
        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten'den körfezi temizleme...