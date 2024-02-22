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        Bodrum Tanıtma Vakfı Reklam Koordinatörü'ne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltı

        BODRUM Belediyesi'nin eski danışmanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Reklam Koordinatörü Levent Arkan, 'Devlet büyüklerine ve Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı. Arkan, yurt dışı çıkış yasağı konulup, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bodrum Tanıtma Vakfı'nda reklam koordinatörü olarak görev yapan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Gece saatlerinde ortaya çıkan ses kaydı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye giden Levent Arkan, gözaltına alındı. 'Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlamasıyla Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Mahkemeye sevk edilen Arkan, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:26
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        Bodrum Tanıtma Vakfı Reklam Koordinatörü'ne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltı
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        BODRUM Belediyesi'nin eski danışmanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Reklam Koordinatörü Levent Arkan, 'Devlet büyüklerine ve Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı. Arkan, yurt dışı çıkış yasağı konulup, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bodrum Tanıtma Vakfı'nda reklam koordinatörü olarak görev yapan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Gece saatlerinde ortaya çıkan ses kaydı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye giden Levent Arkan, gözaltına alındı. 'Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlamasıyla Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Mahkemeye sevk edilen Arkan, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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