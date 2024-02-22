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        Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 çocuk öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:30
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        Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 çocuk öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Ahmet Ç. idaresindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisindeki yaya geçidinde, Bedirhan Arslan'ın (14) kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Efe Can'ın (13) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Arslan hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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