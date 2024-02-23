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        Bodrum'da, kaçak göçmenlerden 15'i kurtarıldı, 33'ü yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı; 33 kaçak göçmen de yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Şubat'ta saat 06.00'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 07.15'te de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 33 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:24
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        Bodrum'da, kaçak göçmenlerden 15'i kurtarıldı, 33'ü yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı; 33 kaçak göçmen de yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Şubat'ta saat 06.00'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 07.15'te de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 33 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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