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        Bodrum'da ana isale hattı patladı; evi su bastı, yolda çukur oluştu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlamasıyla bölgede bulunan bir evi su basarken yolda çukur oluştu. Ekipler yolu trafiğe kapatılırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, saat 04.00 sıralarında patladı. Patlamanın ardından asfalt çöktü, yolda büyük çukur oluştu. Patlaktan akan su, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin içi ve bahçe alanı çamur yığınına döndü. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:47
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        Bodrum'da ana isale hattı patladı; evi su bastı, yolda çukur oluştu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlamasıyla bölgede bulunan bir evi su basarken yolda çukur oluştu. Ekipler yolu trafiğe kapatılırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, saat 04.00 sıralarında patladı. Patlamanın ardından asfalt çöktü, yolda büyük çukur oluştu. Patlaktan akan su, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin içi ve bahçe alanı çamur yığınına döndü. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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