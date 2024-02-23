Bodrum'da ana isale hattı patladı; evi su bastı, yolda çukur oluştu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlamasıyla bölgede bulunan bir evi su basarken yolda çukur oluştu. Ekipler yolu trafiğe kapatılırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, saat 04.00 sıralarında patladı. Patlamanın ardından asfalt çöktü, yolda büyük çukur oluştu. Patlaktan akan su, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin içi ve bahçe alanı çamur yığınına döndü. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:47 facebook

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