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        Otomobil çarpan motosikletteki 2 çocuğun öldüğü kaza, kamerada

        MUĞLA'daotomobilin yaya geçidindeki motosiklete çarptığı, Bedirhan Arslan (14) ile arkasındaki Mehmet Efe Can'ın (13) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çukur'un kullandığı 48 FM 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Bedirhan Arslan yönetimindeki 48 AOT 885 plakalı motosiklete çarptı. Kazada kask takmadıkları belirlenen Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can hayatını kaybetti, sürücü Çukur yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve üzerindeki 2 çocuğun yola fırlaması yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:12
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        Otomobil çarpan motosikletteki 2 çocuğun öldüğü kaza, kamerada
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        MUĞLA'daotomobilin yaya geçidindeki motosiklete çarptığı, Bedirhan Arslan (14) ile arkasındaki Mehmet Efe Can'ın (13) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çukur'un kullandığı 48 FM 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Bedirhan Arslan yönetimindeki 48 AOT 885 plakalı motosiklete çarptı. Kazada kask takmadıkları belirlenen Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can hayatını kaybetti, sürücü Çukur yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve üzerindeki 2 çocuğun yola fırlaması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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