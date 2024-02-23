Muğla'da eski çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski çalıştığı iş yerinden 3 bin avro çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski çalıştığı iş yerinden 3 bin avro çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Göcek Mahallesi'nde, kasasından 3 bin avronun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Ö.K, yetkililerden yardım istedi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, yürüttükleri çalışmayla hırsızlık olayını bir yıl önce aynı iş yerinden ayrılan F.G.K'nin (28) yaptığını belirledi.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 22 bin avro değerinde altın, bir miktar döviz, Türk lirası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
F.G.K, gözaltına alındı.
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