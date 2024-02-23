Muğla'da eski çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 22 bin avro değerinde altın, bir miktar döviz, Türk lirası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, yürüttükleri çalışmayla hırsızlık olayını bir yıl önce aynı iş yerinden ayrılan F.G.K'nin (28) yaptığını belirledi.

Göcek Mahallesi'nde, kasasından 3 bin avronun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Ö.K, yetkililerden yardım istedi.

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