Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Ayaydın, Marmaris'te muhtarlarla yaptığı toplantının ardından Değirmenyanı, Hisarönü ve Turgut mahallelerinde kahvehaneleri ziyaret ederek, vatandaşla buluştu.

Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Ayaydın, Marmaris'te yaşanan sıkıntıların en başında imar sorunu geldiğini ifade etti.

Şehir merkezi ve mahallelerde imar sorunu yaşandığına dikkati çeken Ayaydın, "Büyükşehir, imar sorunlarınızı çözmediği için sizleri kaçak yapıya teşvik etti. Kaçak yapılar çığ gibi büyüdü. Muğla'nın en büyük sorunu haline geldi. Büyükşehir belediyesi görevini zamanında yapsaydı bu kaçak yapılar olmayacaktı. İmar planlarını süratle yapmamız lazım." dedi.

Ayaydın, Muğla'nın hiçbir mahallesine büyükşehir belediyesinin altyapı hizmeti getirmediğini vurgulayarak, Marmaris'te de kanalizasyonların denize aktığını, bunun kabul edilebilecek bir olay olmadığını dile getirdi.

İmar ve altyapı sorunlarını çözmek için yetki verildiğinde gece gündüz çalışacağını anlatan Ayaydın, vatandaşların talep ve sorunlarını da not aldı.

Daha sonra Hisarönü Mahallesi'nde yanına gelen çocuk ve gençlerin halı saha ve sosyal donatı alanları talebini de dinleyen Ayaydın, mahallelere halı saha ve oyun alanları yapılacağının sözünü verdi.

Turgut Mahallesi'nde vatandaşların imar ve ulaşım sorunlarını da not alan Ayaydın, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.

Ayaydın'a, ziyaretlerinde AK Parti Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile partililer eşlik etti.