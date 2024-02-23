Muğla'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli H.D. uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada, satışa hazır bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 665 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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