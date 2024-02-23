Bodrum'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 ayrı dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 ayrı dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince, yakalama kararı olan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Hakkında 10 ayrı dolandırıcılık suçlamasıyla kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan H.U'nun ilçede bir adreste saklandığını belirleyen JASAT Bodrum ekipleri operasyon düzenledi.
Sakladığı adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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