Evlerden 381 bin liralık hırsızlık yapan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 3 evden 381 bin lira değerinde para, ziynet eşyası ve tekne motoru çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Marmaris'te, 3 evden 36 bin lira, 3 altın yüzük, 45 bin lira değerinde tekne motoru ile 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Kani Yorulmaz (26), Harun Durmaz (23) ve Barış Kaçar (25) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, hırsızlık olayları, evlerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-11-09 14:04:52



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