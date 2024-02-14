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        Muğla'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 19:14 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:32
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        Muğla'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Emre Hammaloğlu (21) idaresindeki 07 Z 8497 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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