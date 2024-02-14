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        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten seçim çalışmalarını sürdürdü

        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 19:39 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:10
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        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek dağıttı.

        Kökten, beraberindeki partililerle ilçedeki alışveriş merkezi ve sahil bandındaki esnafı ziyaret ederek, seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Kökten ile eşi Selin Kökten, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiftlere ve vatandaşlara çiçek verdi.

        Halkın kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Kökten, "Her şey bir insanı sevmekle başlar. Sevgi, her yaptığımız işin temelinde olmalıdır. Göreve geldiğimizde Fethiye'nin tüm sorunlarını kökten çözüme kavuşturacağız." dedi.

        Kökten, ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinledi, taleplerini not aldı.

        Kökten'e ziyaretinde, AK Parti Fethiye Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Boz, AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil ve partililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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