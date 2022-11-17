Dalaman'da Yunan unsurlarının ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına can salıyla geri itilen 63 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Kasım günü saat 17.25'te, Dalaman açıklarındaki 3 can salı içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 63 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2022-11-17 12:29:26



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