Bodrum'da 13 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bot içinde 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 3 Aralık'ta, Bodrum açıklarındaki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Bölgeye ulaşan ekipler, 13 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör M.N.O.G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-05 16:01:55



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