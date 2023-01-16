SMA'lı Çınar için fırına koyulan bağış kumbarasını çaldı



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 yaşındaki SMA hastası Çınar Çakan için fırına koyulan bağış kumbarası çalındı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi'ndeki fırına, 14 Ocak saat 00.05 sıralarında müşteri gibi gelen kişi, çalışanların dikkatini dağıttıktan sonra kasasının üzerindeki SMA hastası Çınar Çakan için kasanın üzerine konulan bağış kumbarasını ceketinin cebine atarak çaldı. Şüpheli ardından da fırının tuvaletine girdi. Burada içindeki paraları aldıktan sonra bağış kumbarasını çöp kutusuna atan şüpheli, fırından çıktı. Fırın çalışanları, bağış kumbarasının yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde hırsızlığı fark etti. Çalınan bağış kumbarası tuvaletin çöp kovasında kırık halde bulundu. Fırının işletmecisi Umut Özdemir, polise şikayetçi olduklarını söyledi.

Özdemir, hırsızlık nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Bir kişi saat 00.05 sıralarında müşteri gibi gelip, ürün istiyor. Ancak, aldığı ürünün ısıtılmasını talep ediyor. Arkadaşımız ürünü fırına atmak için arkasını döndüğünde kasanın üzerindeki bağış kumbarasını çalıyor. İçindeki parayı tuvalette aldıktan sonra pişkin pişkin çıkıp gidiyor. Gereken yerlere biz müracaatımızı yaptık. Bağış kumbarasını çalan kişinin en kısa sürede yakalanıp, hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz" dedi.

Fırın çalışanları, bağış kumbarasında ne kadar para olduğunu ise bilmediklerini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-16 16:23:04



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