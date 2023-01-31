Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarma operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye'de 27 Ocak gecesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, 1 mınçıka, 1 laptop, 22 cep telefonu, 2 USB bellek ve 1535 TL ele geçirilirken 14 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-31 09:55:38



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