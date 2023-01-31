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Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

DHA

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarma operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye'de 27 Ocak gecesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, 1 mınçıka, 1 laptop, 22 cep telefonu, 2 USB bellek ve 1535 TL ele geçirilirken 14 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-01-31 09:55:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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