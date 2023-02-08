Damla öğretmen, 2 çocuğu ile enkaz altında hayatını kaybetti



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)ADIYAMAN'da enkaz altında kalan Muğlalı öğretmen Damla Çin Yörü (33), çocukları Tarık (3) ve Asya (1) Yörü ile yaşamını yitirdi; eşi İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık ve Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Muğlalı olduğu belirtilen ve 7 yıldır Adıyaman'da görev yapan Damla Çin Yörü ile çocuklarının cenazeleri, aile yakınlarına teslim edilecek. DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-08 14:30:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.