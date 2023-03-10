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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Öztürk, milletvekili aday adaylığını açıkladı

DHA

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Öztürk, milletvekili aday adaylığını açıkladı


MUĞLA, (DHA) AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, düzenlediği basın toplantısı ile görevinden istifa ederek 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Öztürk, "Gece gündüz demeden çalışacak bir kardeşiniz olarak daima emrinizde olacağım" dedi.AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Turgay Öztürk, 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Öztürk'ün AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği basın toplantısına MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura, MHP'li belediye meclis üyeleri, Büyük Birlik Partisi Fethiye İlçe Başkanı Harun Güler, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan Öztürk, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. "Birlik ve beraberlik içerisinde tüm yaralarımızı saracağız" diyen Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde depremden etkilenen tüm şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağını vurguladı. Öztürk, "Görev sürem boyunca bu onurlu görevi yapmama imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve genel merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. İlçemiz için aralıksız vermiş olduğumuz hizmet mücadelesinde bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan İl Başkanımız sayın Kadem Mete'ye, milletvekillerimize, MYK ve MKYK üyelerimize, bakanlarımıza ve bürokrasinin kıymetli temsilcilerine ilçem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'FETHİYE VE MUĞLA'YA HER HİZMET BÜYÜK ONURDUR'
Üç yıldır sürdürdüğü AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı görevinde tüm teşkilat üyeleriyle birlikte gecelerini gündüzüne katarak çalıştıklarını söyleyen Öztürk, bu süreçte kendisiyle birlikte yol yürüyen ilçe ana kademe yöneticilerine, kadın ve gençlik kolları başkanlarına, yöneticilerine, mahalle başkanlarına, belediye meclis üyelerine, muhtarlara ve tüm Fethiyelilere teşekkür etti. Kuruluşundan bu yana AK Parti'nin çeşitli kademelerinde başarıyla hizmet etmenin onurunu yaşadığını dile getiren Öztürk, "AK Partimiz, bizler için aynı zamanda bir ailedir. Bu aile öyle büyük bir aile ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm dünya mazlumlarının da sorumluluğunu taşımaktadır. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yürürken işte bu büyük sorumluluk bilinciyle yürüyeceğiz. Fethiyeli ve Muğlalı hemşehrilerimize, aziz milletimize ve tüm insanlığa vereceğimiz her bir hizmet bizler için büyük bir onur vesilesi olacaktır" açıklamalarında bulundu.'2023 VİZYONU TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK'
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı; sürdürülebilirliğin, huzurun, kalkınmanın, değerlerin, gücün, başarının, barışın, bilimin, haklının, verimliliğin, istikrarın, şefkatin, iletişimin, dijitalin, üretimin, istikbalin yüzyılıdır" diyen Öztürk, 2023 seçimlerinin önemine de vurgu yaptı. Öztürk, seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin çizdiği vizyon ışığında, Türkiye'nin geleceğine büyük bir ivme kazandıracağının belirtip, "Bu seçimde, siz değerli Fethiyeli hemşehrilerim için, Muğlamız için, ülkemiz için ve tüm insanlık için gece gündüz demeden çalışacağımı, bir kardeşiniz olarak daima emrinizde olacağımı buradan ifade etmek istiyorum" dedi.Konuşmasının sonunda aday adaylığının yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dile getiren Öztürk, "AK Parti'mizin 2023 vizyonuyla aziz milletimize yeni hizmetler vermek için, yeni bir sayfa açmak için Bismillah diyor, sizlerden dua bekliyorum" diye konuştu. Aday adaylığı açıklamasının ardından Öztürk, destek için gelen partililer ve vatandaşlarla sohbet etti.DHA-Politika Türkiye-Muğla / Merkez DHA
2023-03-10 12:50:08

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