Muğla'da 'Çabuk' adlı suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin 'Çabuk' adlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarını işledikleri tespit edilen 'Çabuk' adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 133 fişek, 12 kilo 400 gram kubar esrar, 248 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve 500 gümrük kaçağı saatin ele geçirildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.