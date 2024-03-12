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        Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:55 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:55
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        Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası verildi.

        Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran 2023'te çıkan ve 4 bin 392,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili davanın karar duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

        Duruşmada, tutuklu sanık S.A (36), "kasten orman yakma" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sanığa sabıkalı geçmişinden dolayı iyi hal indirimi uygulanmadı. Ayrıca sanığa 9500 gün karşılığı 190 bin lira adli para cezası verildi.

        - Yangın ve iddianame

        Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran 2023'te saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392,5 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

        Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yangını çıkardığı tespit edilen S.A, 23 Haziran'da yakalanmıştı. Ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yere attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini itiraf eden zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında hazırlanan iddianamede Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen sanığın 10 yıldan 20 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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