Bodrum açıklarından 68 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan aralarında çocukların da olduğu 68 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan'a yüzerek geçerken bitkin düşüp yardım talebinde bulunan 1 kaçak göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Mart saat 02.30 ve 20.35'te Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki çocukların da olduğu 68 kaçak göçmeni yakaladı.

YÜZEREK YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞAN GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler aynı tarihte saat 16.10'da Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek telefonla yardım talebinde bulunan 1 kaçak göçmeni de kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.