Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarından 68 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan aralarında çocukların da olduğu 68 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan'a yüzerek geçerken bitkin düşüp yardım talebinde bulunan 1 kaçak göçmen de kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarından 68 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan aralarında çocukların da olduğu 68 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan'a yüzerek geçerken bitkin düşüp yardım talebinde bulunan 1 kaçak göçmen de kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Mart saat 02.30 ve 20.35'te Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki çocukların da olduğu 68 kaçak göçmeni yakaladı.

        YÜZEREK YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞAN GÖÇMEN KURTARILDI

        Ekipler aynı tarihte saat 16.10'da Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek telefonla yardım talebinde bulunan 1 kaçak göçmeni de kurtardı.

        Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        Benzer Haberler

        Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 39 göçmen kurtarıldı
        Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 39 göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kurtarıldı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ilk iftarı Bodrum'da yaptı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ilk iftarı Bodrum'da yaptı
        Muğla açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnaf ve iş insan...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnaf ve iş insan...