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        Muğla açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:21 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:27
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        Muğla açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 39 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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