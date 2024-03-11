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        Bodrum Bld. Bodrumspor'da Hadi Türk dönemi

        Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 13 yıllık başkanlığının ardından geçen hafta siyasete atılma kararı aldığı için istifa eden Rıza Karakaya, Bodrumspor Dostluk ve Dayanışma Gecesi'nde görevi Hadi Türk'e bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:21 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:25
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        Bodrum Bld. Bodrumspor'da Hadi Türk dönemi
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        Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 13 yıllık başkanlığının ardından geçen hafta siyasete atılma kararı aldığı için istifa eden Rıza Karakaya, Bodrumspor Dostluk ve Dayanışma Gecesi'nde görevi Hadi Türk’e bıraktı. Gecede duygusal anlar yaşanırken, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off finaline adını yazdıran Bodrumspor takımı sporseverlerle bir araya gelerek unutulmaz dakikalar yaşadı. Voleybolcular için tezahüratların yapıldığı gecede Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, görevi devraldığı Rıza Karakaya’ya plaket takdim etti.

        Rıza Karakaya gecede duygusal anlar yaşayıp, "13 yıldır başkanlık yapıyordum, hep tek aday oldum, yönetim kurulundaki arkadaşlarımın yüzde 80’i aynı ve hepsi aslanlar gibi arkamda durdular. Bir gün içimizden çatırtı, kavga, dövüş içimizden bir aday çıkmadı. Bundan sonra Hadi Türk başkanın ve Bodrumspor’un hem neferiyim hem de askeriyim. İnananlar asla kaybetmez, her zaman her yerde en büyük Bodrumspor" dedi.

        Hadi Türk de devraldığı bayrağı daha yukarıya taşımak istediğini söyledi.

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