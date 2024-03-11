Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Tinerle sobayı yakarken yaralandı, 23 gün sonra öldü

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iş yerinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan Yener Durmuş (22), tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tinerle sobayı yakarken yaralandı, 23 gün sonra öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iş yerinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan Yener Durmuş (22), tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetti.

        Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç-bakım binasında işçi olarak çalışan Yener Durmuş, 16 Şubat saat 08.00 sıralarında iş yerinde sobayı tinerle yakmak istedi. Bu sırada tiner parladı, Durmuş'un vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, ardından da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar tespit edilen Durmuş, yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Hakemlerin ligi!
        Hakemlerin ligi!

        Benzer Haberler

        AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Kaya ve Kılıç, Fethiye'de vatanda...
        AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Kaya ve Kılıç, Fethiye'de vatanda...
        Muğla'da düzenlenen şölende 5 ton hamsi dağıtıldı
        Muğla'da düzenlenen şölende 5 ton hamsi dağıtıldı
        Fethiye'de 6. Göcek Ot Yemekleri Festivali düzenlendi
        Fethiye'de 6. Göcek Ot Yemekleri Festivali düzenlendi
        AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Kaya ve Kılıç, Fethiye'yi ziyaret...
        AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Kaya ve Kılıç, Fethiye'yi ziyaret...
        Bodrum 5. Acı Ot Festivali düzenlendi
        Bodrum 5. Acı Ot Festivali düzenlendi
        Kardeşini bacağından vuranı 'uçan tekme' ile durdurdu
        Kardeşini bacağından vuranı 'uçan tekme' ile durdurdu