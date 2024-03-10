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        Kardeşini bacağından vuranı 'uçan tekme' ile durdurdu

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde Durmuş Karahan (58), tartıştığı husumetlisi Burak Şarlatan'ı (35) pompalı tüfekle bacağından vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:00
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        Kardeşini bacağından vuranı 'uçan tekme' ile durdurdu
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        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde Durmuş Karahan (58), tartıştığı husumetlisi Burak Şarlatan'ı (35) pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olayı gören yaralı Şarlatan'ın ağabeyi, şüpheliyi 'uçan tekme' atarak durdurdu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Karahan, aralarında husumet olan Burak Şarlatan'ı gördü. Otomobilinden ruhsatsız pompalı tüfeğini alan Karahan, Şarlatan'ı sağ bacağından vurdu. Kardeşinin vurulduğunu gören Hakan Şarlatan, saldırganı uçan tekme atarak yere düşürüp, tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karahan, gözaltına alındı. Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak Şarlatan ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şarlatan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Durmuş Karahan'ın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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