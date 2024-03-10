Bodrum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Altunkaya, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Altunkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Altunkaya'nın (30) kullandığı 48 AHS 051 plakalı motosiklet, Kızılağaç-Bodrum kara yolunda karşı yönden gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.