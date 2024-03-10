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        Bodrum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 00:04 Güncelleme: 10.03.2024 - 00:04
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        Bodrum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Altunkaya'nın (30) kullandığı 48 AHS 051 plakalı motosiklet, Kızılağaç-Bodrum kara yolunda karşı yönden gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Altunkaya, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Altunkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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