Bakan Tunç: Türkiye aleyhine casusluk yapanlara müsaade etmeyeceğiz (3)

'MARMARİS'EYENİ BİR ADALET SARAYININ PLANAMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Marmaris'te bir otelde düzenlenen AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve akabinde Yazıcı'nın seçim proje tanıtım videosu izlendi.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, eser ve hizmet siyasetinin 1994 yılında başladığını belirtip, "Hükümetimizin 22 yıldan buyana 81 vilayetimize gerçekleştirdiği icraatlarından Muğla’mızda nasibini aldı, daha fazla ne yapabiliriz onu konuştuk. Bunlar içerisinde bizim Adalet Bakanlığı'na düşen Marmaris'e yeni bir adalet sarayını da konuştuk. Bunun da inşallah planlamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

'BURALARDA GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN HAYATA GEÇMESİ LAZIM'

Salondaki doluluğa değinen Bakan Tunç, "Marmaris'te artık yeni bir dönemin başlayacağı işareti bu salon ve burada herkes var. Sen, ben yok sen, ben biz varız. Birlikte Marmaris'i inşallah çok daha ileriye Serkan Yazıcı ve çalışma arkadaşlarıyla beraber taşıyacağımıza inanıyorum. Muğla’mız ilçeleriyle beraber Türkiye'nin turizm cenneti ve dünya harikası. Buralara daha çok değer verilmesi lazım. Buralarda gerçek belediyeciliğin hayata geçmesi lazım, o nedenle gerçek belediyeciliği Muğla’mızda ve Marmaris’imizde hayata geçirecek olan Muğla'da Aydın Ayaydın, Marmaris’imizde Serkan Yazıcı'dır. Bizler başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kabinemiz, bakanlarımız ve hükümetimiz, büyükşehrimiz ve ilçe belediyemizle beraber uyum içerisinde olursak sunulacak olan projelerin hayata geçmesi için aynı masada bulunursak bu Muğla ve Marmaris için çok büyük avantaj olacak. Bu avantajı Marmaris'imizde öyle görüyoruz ki geçmişte hangi siyasi partiye oy verirse versin bu sefer herkes diyor ki ben Marmaris'e oy vereceğim diyor. Bu projelerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'SİYASETİMİZİN MERKEZİNDE HEP İNSAN VARDIR'

"Bizim siyasetimizin merkezinde hep insan vardır" diyen Bakan Tunç, şunları söyledi:

" 22 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı esas alan insanı önceleyen politikalara hep önem verdik ve ağırlık verdik. O nedenle zaten 17 sandıkta bütün Türkiye tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti ile Cumhur İttifakı'ndan yana koydu. Şimdi 18'incisi geliyor ve meydanlar sadece cumhurbaşkanımıza kalmış gibi görünüyor. Demokrasinin bayram günleridir seçimler. Onlarda böyle coşkulu toplanabilseler onlarda böyle karşılıklı bu millet için yapabileceklerini o kalabalık meydanlara aktarabilseler ama maalesef sadece meydanları doldurabilen Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin belediye başkan adayları var. Çünkü 10 ay önce bir seçim yapıldı o seçimde bir ittifak vardı o ittifaklarında nasıl dağıldığını ve birlik beraberlik içerisinde olmadıklarını, toparlanamadıklarını görüyoruz. Toparlanamamanın yerel yönetimlere de bağlı oldukları belediyelere de yansımaması için doğru kararı vermemiz gerekecek. O doğru karar da Marmaris'imizde Serkan Yazıcı ve AK Partimizin adayıdır."

'ANAYASAMIZDA YAPTIĞIMIZ REFORMLAR, SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDEYDİ'

Eğitimden, sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulan Bakan Tunç, "Güçlü insan olacak ki güçlü aile olsun. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini yatırımlarla donattık. Şimdi Muğla ve Marmaris’imizde bu eser ve hizmet siyaseti hayata geçecek. Gerçek belediyecilik diyoruz ve gerçek belediyecilik 94'te başladı. Cumhurbaşkanımızın o yaşanılmaz hale getirilen İstanbul'u kısa sürede yaşanır hale getirmesiyle başladı. Orada temelleri atılan eser ve hizmet siyaseti 2002 yılından bu yana da hiçbir ayrım gözetmeden ülkenin her tarafına toplumun her kesimine hiçbir ayrım yapmadan eşit bir şekilde hizmet götürüldü. 22 yıldan bu yana demokrasi rekoru kırıldı. Sadece yatırım yapmakla kalmadık ülkemizde temel hak ve özgürlerin genişlemesi alanının genişlemesi noktasında çok mesafeler aldık. Anayasamızda yaptığımız reformlar, sessiz devrim niteliğindeydi. Bir daha bu ülkede darbe olmasın, demokrasiye müdahale edilmesin vesayetçi anlayışlar bir daha ortaya çıkmasın diye anayasamızda yaptığımız o yapısal dönüşümleri kalıcı hale getirmek içinde şimdi yeni bir anayasa, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa mücadelemiz var. İnşallah milletimize olan o borcumuzu da yerine getirerek Türkiye yüzyılının inşasını savunma sanayinde bağımsız, ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan, enerjide bağımsız ve milletin refahını sürekli arttıran bir noktada yolumuza devam ederiz. Marmaris'in nüfusunun 20 katı, yaz nüfusu var. Bu yaz nüfusu bizim Karadeniz gibi 2-3 ay sürmüyor. Dolayısıyla buradaki yaz nüfusu 8 aya çıkıyor. Marmaris’imize nüfustan daha fazlası gerekiyor. Nüfusa göre eşit bir şekilde payları ayırıyoruz ama o şehrin belediye başkanları ekstra projeler üretirse hükümetin kapısını sık sık çalarsa bakanlarımızı buraya davet ederse o şehirler daha hızlı öne çıkıyor" diye konuştu.

'O KARANLIK GECEYİ AYDINLIĞA SİZLER ÇIKARDINIZ'

15 Temmuz darbe girişimi gecesine de değinen Bakan Tunç, "O gece Cumhurbaşkanımız buradaydı. FETÖ teröristleri karanlık bir gece yaşatmak istedi. Cumhurbaşkanımız, 'Milletimle beraber darbecilere karşı mücadele edeceğim' dedi. Ölümü göze alarak İstanbul Havalimanı'na ateşin ortasına indi. Biz o günlerden geldik. Milletimizle beraber mücadele ettik, demokrasiye bayrağımıza sahip çıktık. O karanlık geceyi aydınlığa sizler çıkardınız. Milletimiz için bu nedenle ne yapsak azdır" dedi.

Programa, Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz, Kadem Mete, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile partililer, sanatçı Metin Şentürk ve vatandaşlar katıldı. Bakan Tunç, buradaki programın ardından beraberindekilerle Marmaris Adliyesi'ni ziyaret etti.