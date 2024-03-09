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        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras ile İYİ Parti Bodrum adayı arasında tartışma

        Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:40
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        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras ile İYİ Parti Bodrum adayı arasında tartışma
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        Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı.

        İlçede seçim çalışmaları yapan Aras, Reşit Emin Süer'in bulunduğu bir iş yerini ziyaret etti. Burada karşılaştığı İYİ Parti heyeti ile selamlaşan Aras, belediye başkan adayı Süer'le tokalaşmak istedi.

        Süer, "Ben sizinle tokalaşmam, sizin bu millete yaptıklarınız için ben buradayım zaten." diyerek Aras'a elini uzatmadı.

        Aras da Süer'e "Kendine gelir misin? Senin provokasyonuna gelecek kimse yok burada. Saygılı ol. Biz bu memleketin çocuğuyuz." diye karşılık verdi.

        Süer de Aras'ın makamına saygı duyduğunu ancak kendisine saygı duymak zorunda olmadığını dile getirerek, "Bu memleketin çocuğuysan PKK'nın avukatını, bu milletin çocuklarının katilinin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın. Millete verdiğin sözleri tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin." ifadelerini kullandı.

        Bunun üzerine vatan, millet, bayrak sevdalısı biri olduğunu belirten Ahmet Aras'a Süer, şu yanıtı verdi:

        "Senin bu millete yaptığın ayıp. Onun hesabını sormaya geldik. Senin gibilerle el sıkışmam, sana işim de düşmez. İnşaatçı da değilim, devlette, belediyede ihalem de yok. Sözlerini tutmayı öğreneceksin. Sana yazıklar olsun. Bu millet bu seçimde sana 'yazıklar olsun' diyecek. Sakın Atatürk'e, Türk bayrağının arkasına saklanma."

        Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma sonrası Aras, bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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