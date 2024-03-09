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        Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali düzenlendi

        Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen 5. Acı Ot Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:52
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        Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali düzenlendi
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        Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen 5. Acı Ot Festivali başladı.

        Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde 250'den fazla yöresel tat ve 30'dan fazla da el sanatları standı yer aldı.

        Ortakent Köyiçi mevkisinde iki gün sürecek festival, yöresel ürünlerin tanıtımını, bölge esnafının ekonomisine katkı sağlamayı ve kış turizmine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

        Birçok aktivite ile yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, yöresel halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Ünlü şeflerin de katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı.

        Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen, ada marulu stantlarda yer alacak.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, festivale katılanlara teşekkür ederek, etkinliği önümüzdeki yıllarda daha da genişleterek yapmayı planladıklarını dile getirdi.

        OYDER Başkanı Öncel Erkal da festivali her yıl daha da ileriye taşımaya çalıştıklarını belirterek, "Festivale bu yıl daha iyi hazırlandık. Başkanımız bize her zaman destek veriyor. Beledi ekipleri de destek veriyor. İnsanlar güzel ve keyifli vakit geçiriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

        Festival, yarın çeşitli etkinliklerle sona erecek.

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