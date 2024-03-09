Fethiyespor gurbette

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde 6 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor, seriyi yarın İskenderunspor deplasmanında sürdürmeye çalışacak. Hatay'daki Kırıkhan İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Hafta içinde evinde 68 Aksaray Belediyespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden 12'nci sıradaki Fethiyespor'un grubunda 35 puanı bulunuyor. Play-off hattındaki İskenderun ekibi ise 48 puanda.

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