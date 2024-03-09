Çağdaş Bodrum'un rakibi Beşiktaş
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece deplasmanındaki mağlubiyetle düşme hattından uzaklaşma fırsatını tepen Çağdaş Bodrum Spor yarın iddialı rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak.
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece deplasmanındaki mağlubiyetle düşme hattından uzaklaşma fırsatını tepen Çağdaş Bodrum Spor yarın iddialı rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. BJK Emlakjet Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Düşme hattının averajla üzerinde olan Bodrum temsilcisi ligdeki ilk sezonunda 21 maçta 7 galibiyet aldı. Beşiktaş 16 galibiyetle üçüncü sırada zirve yarışı veriyor.
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