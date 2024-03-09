Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çağdaş Bodrum'un rakibi Beşiktaş

        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece deplasmanındaki mağlubiyetle düşme hattından uzaklaşma fırsatını tepen Çağdaş Bodrum Spor yarın iddialı rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Bodrum'un rakibi Beşiktaş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece deplasmanındaki mağlubiyetle düşme hattından uzaklaşma fırsatını tepen Çağdaş Bodrum Spor yarın iddialı rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. BJK Emlakjet Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Düşme hattının averajla üzerinde olan Bodrum temsilcisi ligdeki ilk sezonunda 21 maçta 7 galibiyet aldı. Beşiktaş 16 galibiyetle üçüncü sırada zirve yarışı veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Fethiyespor gurbette
        Fethiyespor gurbette
        Muğla'da Seda Sayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlend...
        Muğla'da Seda Sayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlend...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, kadınlarla buluştu
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, kadınlarla buluştu
        Datça'da Sirtaki Festivali başladı
        Datça'da Sirtaki Festivali başladı
        Bodrum'da develer meydana indi, turistler ilgi gösterdi
        Bodrum'da develer meydana indi, turistler ilgi gösterdi
        Bodrum'un Ortakent-Yalıkavak kara yolunda çalışmalar yeniden başlatıldı
        Bodrum'un Ortakent-Yalıkavak kara yolunda çalışmalar yeniden başlatıldı