Bakan Tunç: Türkiye aleyhine casusluk yapanlara müsaade etmeyeceğiz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye aleyhine casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aydın Ayaydın'ın ve AK Parti Marmaris Belediye başkan adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantısına katılmak üzere Muğla'ya geldi. İlk olarak Muğla Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali İdris Akbıyık ile makamında görüştü. Bakan Tunç, daha sonra valilik bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsrail dış istihbaratının ülkemizde devletin askeri ve siyasal yararları ve casusluk suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmalar var. Bu soruşturmalardan büyük bir kısmı davaya dönüştü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülmekte olan davalar var. Bu davalarda da daha önce 57 şüpheli sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Onların tutukluluk süreleri devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor. Son yapılan operasyonda da yine ülkemizin askeri ve siyasal yararları aleyhine casusluk suçu işleyen kişilerin tespiti için emniyetimizin, istihbaratımızın tespitleri ile soruşturmaya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı bu konuda. Soruşturma neticesinde Sulh Ceza Mahkemesi'ne tutuklama talebi ile sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63’e yükselmiş oldu. Bu dosyalarda adli kontrol alan şüpheliler de var. Türkiye aleyhine, ülkemizde çalışan, casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda gerek istihbarat teşkilatımız gerekse yargımız koordineli bir çalışma sergiliyor. Bunun neticesinde de bu kişiler yakalanıp, tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Yargılama süreçlerini de sorgulama süreçlerini de titizlikle takip diyoruz" dedi.

Bakan Tunç, konuşmasının ardından Muğla Adalet Sarayı'nda Başsavcı Oğuzhan Dönmez'i de makamında ziyaret etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.