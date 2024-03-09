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        Adalet Bakanı Tunç, Muğla Valiliği'ni ziyaretinde konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma ve yeni operasyonlar olduğunu belirterek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı. Soruşturma neticesinde sulh ceza mahkemesine tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63'e yükselmiş oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:36
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        Adalet Bakanı Tunç, Muğla Valiliği'ni ziyaretinde konuştu:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma ve yeni operasyonlar olduğunu belirterek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı. Soruşturma neticesinde sulh ceza mahkemesine tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63’e yükselmiş oldu." dedi.

        Bakan Tunç, Muğla Valiliği'ni ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, Muğla'nın Türkiye'nin en güzel köşelerinden ve tarih, kültür ile turizm cenneti şehri olduğunu söyledi.

        Kentin doğal güzellikleri ve tarihiyle dünyanın doğa harikası olduğunu belirten Tunç, "Muğla Büyükşehir adayımız Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve Marmaris adayımız Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantılarına katılacağım. Bakanlığın faaliyetleri ile gittiğimiz illerde valilik ve başsavcılıklarımızı ziyaret ederek teşkilatımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz." dedi.

        Vali İdris Akbıyık ve mesai arkadaşları ile değerlendirme toplantısı yaptıklarına da işaret eden Tunç, "Özellikle adalet teşkilatımızın hem Muğla merkezde hem ilçelerde yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Yargı mensuplarının ihtiyaçlarını tespit ettik. Muğla'da adalet hizmetlerinin, yargı hizmetlerinin aksamadan devam etmesi, Muğlalı hemşerilerimizin adalete güveninin en üst noktaya çıkarma noktasındaki çabalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Bakan Tunç, Muğla ve ilçelerinde yeni adliye yatırımları yaptıklarını hatırlatarak, Milas, Marmaris, Ortaca, Bodrum ve Fethiye adalet saraylarını inşa ettiklerini, şimdi bölgelerde yaz nüfuslarının da artmasıyla yeni yatırımlar yapmaya başladıklarını dile getirdi.

        - "Muğla'da toplam yatırım tutarımız 6,5 milyar lirayı buldu"

        Bakanlıklarının yaptığı ve yapacağı yatırımların Muğla'da her geçen yıl artarak devam ettiğini anlatan Tunç, şöyle konuştu:

        "Muğla, hükümetlerimiz döneminde her alanda çok büyük eserlere kavuştu, bundan sonra da kavuşmaya devam edecek. Muğla'da toplam yatırım tutarımız 6,5 milyar lirayı buldu. Tabi diğer bakanlıkların yatırımlarıyla beraber çok yüksek bir bedele kavuşuyor. Ancak biz yaptıklarımızla yeterli kalmıyoruz. Muğla'da yeni yatırım planlarımız var. Öncelikle Muğla merkeze yeni bir adliye binası planlıyoruz. Yatağan'ı adli binasına kavuşturmak istiyoruz. Bunun yanı sıra planladığımız yatırımlar var, bakanlık olarak belirlediğimiz ihtiyaçlar var. Bugün yaptığımız değerlendirme toplantısında gelen talepler doğrultusunda ilçelerimizin ihtiyacı olan planlamaları yaptık. "

        Bodrum, Köyceğiz, Ortaca ve Fethiye'de yeni adliye binası planladıklarını da vurgulayan Tunç, "Adliye binalarımız eskiden çok kötü bir durumdaydı. Adalet saraylarının ilçelerde nasıl binalarda olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz, yargı mensupları çok iyi biliyor, merdiven altlarında yapılan duruşmalar, fotokopi kağıtlarının, karbon kağıtlarının avukatlardan istendiği o günler artık çok geride kaldı. Artık biz yeni adliye binalarımızı adaletin vakarına yakışır şekilde teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış, görüntülü duruşmaların bile yapılabileceği noktaya getirdik. Bu adliyelerimiz de teknolojinin son imkanlarıyla donatılmış binalarımız olacak." ifadesini kullandı.

        Datça ilçesinde de İçişleri Bakanlığı ile proje yürüttüklerini aktaran Tunç, Muğla'nın büyükşehir belediyesi olmasıyla Seydikemer'in ilçe olduğunu, orada yargı, mahkeme teşkilatının kurulması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        Mevcut binayı da hemen hızlı şekilde onararak Seydikemer'e bir mahkeme teşkilatı kurulmasıyla ilgili süreci başlattıklarını belirten Tunç, bakanlık olarak kararı hakimler ve savcılar kurulumuna gönderdiklerini, kısa süre içerisinde yeni hakim ve savcıların atamalarını arzu ettiklerini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Muğla'ya büyük önem verdiğini belirten Tunç, geçen hafta düzenlenen mitingde Muğla'ya yeni müjdeler verdiğini de hatırlattı.

        - "Ülkemiz aleyhine çalışanlara, casusluk yapanlara müsaade etmeyeceğiz"

        Konuşmaların ardından bir gazetecinin "Ülkemizde İsrail adına istihbarat bilgisi toplayan şüphelilerle ilgili son yapılan operasyon hakkında neler söyleyeceksiniz" sorusuna Bakan Tunç, şu cevabı verdi:

        "Bu konuda 2021 yılından bu yana devam eden bir süreç var. İsrail dış istihbaratının ülkemizde devletin askeri ve siyasal yararları ve casusluk suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmalar var. Bu soruşturmalardan büyük bir kısmı davaya dönüştü. İstanbul ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalar var. Bu davalarda da daha önce 57 şüpheli sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Onların tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor. Son yapılan operasyonda da yine ülkemizin askeri ve siyasal yararları aleyhine casusluk suçu işleyen kişilerin tespiti için emniyetimizin, istihbaratımızın tespitleri soruşturmaya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı. Soruşturma neticesinde sulh ceza mahkemesine tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63'e yükselmiş oldu. Bu dosyalarda adli kontrol alan şüpheliler de var. Bu noktada titiz şekilde ülkemizin aleyhine çalışan, casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz."

        Bakan Tunç, bu konuda istihbarat ve yargı teşkilatının koordineli bir çalışma sergilediğini, bu kişilerin yakalanıp tutuklanıp cezaevine gönderildiğini dile getirdi.

        Tunç, daha sonra Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile Muğla Adliyesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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