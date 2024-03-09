Adalet Bakanı Tunç, Muğla'da konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belediyelerle uyumlu çalışarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlattıklarını söyledi.

Tunç, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın Proje Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ayaydın'ın projelerinin gerçekten Muğla'ya değer katacağını ve güzelleştireceğini belirtti.

Ayaydın'ın ekonomi profesörü olduğunu ifade eden Tunç, "Merkezden gelen payların nerelere harcanması gerektiğini, millet menfaatlerini milletin refahına nasıl verimli olarak kullanılması gerektiğinin hocası. Dolayısıyla Muğla'mız önümüzdeki dönem çok şanslı. Hem hükümetimizin gönderdiği kaynaklarla, hem de burada üreteceği yeni projelerle inşallah değer Muğla'mıza değer katacak olan projeleri hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'ya çok büyük önem verdiğini anlatan Tunç, Aydın Ayaydın'ın burada aday olmasının da bu önemin göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, Ayaydın'ın uzun yıllardır Muğla'da, Bodrum'da, bu bölgede ikamet ettiğini, Muğla için isabetli bir karar verildiğini memnuniyetle gördüğünü anlattı.

Seçimlere 21 gün gibi kısa bir süre kaldığını anımsatan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Bu süre içerisinde büyükşehir belediye başkanımızın çalışmalarıyla, ilçelerle olan Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarıyla da koordineli bir şekilde, uyumlu bir şekilde, birlikte üretecekleri projeler var. Çünkü büyükşehrin ilçe belediyeleriyle uyumu çok önemli. Birlikte ürettikleri projelerin hayata geçmesi asıl önemli olan. Onu hayata geçirebilmek için de elbette ki hükümetle uyumu önemli. Biz hükümete uyumu önemli dediğimizde birileri diyor ki; 'ya siz ayrımcılık mı yapıyorsunuz?' Hayır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Biz kanunen bütçeden belediyelerimizin nüfusuna göre ayrılan paylar var. Bu paylar eşit bir şekilde dağıtılmıyor. Nüfusunu oranla. Ama önemli olan bu payların, bu paranın milletin hizmetine aktarılabilmesi. Dolayısıyla eğer milletin hizmetine o kaynakları doğru yere harcayan belediye başkanları başarılı olur. Bugün eğer burada bir başarı olsaydı çünkü şu musluktan akan bardağa düşen suyu görmemiş olurduk. Demek ki Muğla'mızda daha yapacak çok iş var."

Tunç, Ayaydın'a güvendiklerini ve belediye başkanı adayının bütün projelerinin sonuna kadar arkasında olduklarını ifade etti.

Muğla'da yeni üretilen projeleri de hayata geçireceklerini aktaran Tunç, "Şehirlerin öne çıkması o uyum sayesinde olacak. O uyumu da inşallah Muğla yakalayacak. Biz buna inanıyoruz. Şimdiden hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üretmeden bir şehrin kalkınmasının mümkün olmayacağını dile getiren Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçek belediyecilik ulaşılabilir bir belediyeciliktir. Belediyenin kapısı herkese açıktır. Kimin ne hakkı varsa onun hakkını veren bir belediyeciliktir. Şeffaf bir belediyeciliktir. Düşkünün yanında, hastasının yanındadır, yaşlısının ayağına gider evinde onun bakımını sağlar. Belediyecilik şehrini diğer şehirlerden öne çıkarabilmek için gecesini gündüzüne katar. Hükümetin desteğiyle de inşallah büyük projelere Muğla'mızın sahip alacağını belirtmek istiyorum. Adalet Bakanlığı olarak bizim de Muğla'mızda yatırımlarımız var. "

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Belediyelerle uyumlu çalışarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlattık. Bu süreçte gençlerimize güveniyoruz. Çocuklarımızın güvenle yaşadığı huzurlu bir Türkiye inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Dünyada söz sahibi olan, savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını artık yüzde yüzlere doğru yaklaşmış bir Türkiye olarak, inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bu 22 yıllık süre içerisinde, Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını istemeyenler de hiç boş durmadı. 15 Temmuz karanlık geceyi milletimizin desteğiyle liderlerimizle beraber onların kararlı duruşuyla aydınlığa çevirdik ve Cumhur İttifakı'yla bugün yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber inşallah Cumhur İttifakı'nın başarısı için Muğla'da da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 22 yıldan bu yana temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettik. Hukukun üstünlüğünü, adalete güveni sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Bütün temel kanunlarımızı çağın ihtiyaçlarına uyarladık. Anayasa Mahkemesi, HSK, YAŞ, MGK, DGM, Özel Yetkili Mahkemeler... Bunların hepsi vesayetçi anlayışının, darbeci anlayışın maalesef çöreklendiği yerlerdi. Bu yapısal dönüşümü sağlayarak vesayetçi darbeci anlayışı tarihe gömdük. Hak arama yolları sonuna kadar açıldı. Çocukların korunması bunların hepsi son dönemde Anayasamıza gelen hususlar. Milletimizin onayıyla gerçekleşen düzenlemeler. Tüm bu düzenlemeleri milletimiz için gerçekleştirdik. Bunlar birer sessiz reformdur. İnşallah Türkiye Yüzyılı'na, demokratik, sivil, katılımcı bir Anayasayla devam etmek istiyoruz."